El PSC manipula de manera innoble un gràfic al debat de TV3 de Tarragona

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 14:35 h

Rosa Maria Ibarra mostra un plafó amb unes dades presentades de manera molt interessada

Gerard Sesé @gerardsese | Ahir, TV3 va oferir el debat dels cap de llista d'aquestes eleccions electorals dels partits a la circumscripció de Tarragona. El debat va tenir els seus moments interessants, va servir també per a comprovar que tots els candidats del bloc del 155 usaven el català menys la representant de Catalunya en Comú. I també va cridar l'atenció un gràfic del PSC del tot manipulat.

En un moment que es parlava sobre els efectes negatius que té sobre l'economia de la província de Tarragona l'oblit de les inversions estatals, la candidata del PSC a Tarragona, Rosa Ibarra, va voler capgirar l'argument: segons la socialista, els problemes no només són per la manca de cura de l'Estat espanyol a Tarragona sinó també de la Generalitat de Catalunya.

Per a complementar la seva oratòria va mostrar als espectadors un plafó amb un gràfic imprès. La imatge impacta al primer cop d'ull, sense dubte. La columna vermella, del PSC, és molt alta. El gràfic es titula "inversions a la província deTarragona". Però el més cridaner de tot és que la primera columna suma 6 anys del 2004 al 2009. En canvi, els dels altres governs, només n'ofereix un any. El més escandalós, però, és que del govern que va dirigir CiU dels anys 2010 al 2014 només mostra un sol any.

El gràfic, manipulat d'aquesta manera, ofereix una idea que el PSC va ser qui més va invertir a Tarragona amb una gran diferència. En campanya, no tot s'hi val...









Fixeu-vos bé amb el gràfic! Si algú vol rebre classes de matussera manipulació que vagi a can PSC... pic.twitter.com/jKAQ1mdQGU — Gerard Sesé (@gerardsese) 13 de desembre de 2017

