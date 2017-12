L'Estat prepara un dispositiu a la frontera francesa per evitar l'entrada de Puigdemont

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 15:30 h

El Gobierno vol capturar el president si aquest vol entrar al país

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



J.S | L'Estat espanyol ja treballa amb l'escenari que el president legítim de la Generalitat pugui avançar el seu retorn abans del 21 de desembre o amb l'intent d'entrar al país si és investit president.

© Twitter @policia Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes puigdemont

El Gobierno vol evitar una nova imatge que malmeti el seu prestigi nacional i internacional. Superat per la consulta participativa del 9N i derrotat amb les imatges de repressió del referèndum de l'1 d'octubre, l'executiu de Rajoy comença a treballar per evitar que el president Puigdemont s'apunti una nova victòria després que la justícia belga provoqués que el Tribunal Suprem frenés l'euroordre davant la imminent contradicció judicial.

Segons han apuntat diferents mitjans unionistes, l'actuació posaria els Mossos d'Esquadra com a caps visibles de l'operatiu, donat que és la seva jurisdicció, i juntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil vigilaria i controlaria la frontera per evitar que el president entrés per carretera en territori català. La mateixa via que va utilitzar per sortir de Catalunya quan l'Estat va aplicar el 155 per encetar la ronda d'empresonaments contra el vicepresident Junqueras i els consellers del Govern excepte Santi Vila, qui només va restar una nit a la presó.

Notícies relacionades