Els treballadors públics asseguren que els danys del 155 són irreversibles

Parlem amb Yolanda Hernández, presidenta de ServidorsCAT, sobre l'inventari de danys fet pels funcionaris

M.B| Els perjudicis del 155 són irreversibles. Així ho assegura Yolanda Hernández, presidenta de ServidorsCAT, una associació de treballadors vinculats a l'administració que aquest mes de desembre ha publicat el primer informe de danys que l’article de la Constitució espanyola ha provocat a les institucions catalanes. Diu el text que la Generalitat “mai no havia funcionat tan malament” i apunta Hernández que -de fet- l'objectiu d’escriure’l ha estat desmentir aquells que diuen que el 155 ha portat normalitat als organismes públics catalans.

“El principal element distorsionador és la convocatòria d’unes eleccions que no podien convocar”, ha assenyalat per criticar la despesa que suposen “a càrrec del patrimoni de la Generalitat”. I és que l’inventari de danys de ServidorsCAT deixa entreveure les catastròfiques conseqüències que està tenint l’aniquilació de l’autogovern a Catalunya, entre les quals Hernández destaca el cessament de 196 persones del seu càrrec a tots els nivells jeràrquics i -en concret- de tot el personal de les delegacions catalanes a l’exterior. “El 2002, Catalunya feia molts anys que tenia delegacions a l’estranger. No serveixen, com han dit, per promocionar les actuacions del Govern des del punt de vista de la independència, sinó per potenciar les empreses catalanes allà, entre altres coses”, explica Hernández. Pel que fa als organismes suprimits, dissolts o intervinguts (40) pel 155, la presidenta de ServidorsCAT lamenta el destí de la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya, creada per investigar la brutalitat de la policia espanyola contra la població durant el referèndum de l’1-O, que no ha arribat a ser mai operativa.

D’altra banda, segons Hernández, cal que la ciutadania conegui les iniciatives normatives decaigudes (108), els projectes de llei -com, per exemple, al voltant de la igualtat de tracte i la no-discriminació- o les proposicions de llei que el 155 ha fet caure, entre altres, per l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya, per l’habitatge social o contra l’abús bancari. ServidorsCAT denuncia, a més, la indefensió jurídica de la Generalitat materialitzada -per exemple- en la no possibilitat de presentar un recurs en el cas de les obres de Sixena o en la “no personació en la causa contra la violència policial de l’1 d’octubre”.

“Sigui qui sigui qui governi, no ens recuperarem fàcilment de tot el que ha passat”, ha lamentat Hernández, quan recorda les “subvencions que no es van donar o els pressupostos que no s’han executat”. I és que la intervenció econòmica dels comptes de la Generalitat, els retards en el pagament o les afectacions en la contractació han deixat enrere ferides tan greus com la “suspensió de pagaments de les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el Franquisme” o el “retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials”. Això sí, el Gobierno no s’ha estat de pagar les despeses que suposa la traducció de la majoria de documents interns de la Generalitat al castellà, imposició que afecta també la normalització lingüística a nivell institucional.

Cap reacció política

Segons Yolanda Hernández, l’inventari de danys de ServidorsCAT no ha despertat cap reacció dels partits polítics, però sí del món funcionarial i universitari. “La memòria, a vegades, és de curt termini i hem volgut que la gent pogués recordar i fos conscient que l’aplicació de l’article 155 no era tan benèvola com algú ens volia fer creure”, explica. I afegeix que la voluntat dels treballadors de les administracions catalanes és “reivindicar el seu bon funcionament” i que ho seguiran fent després de les eleccions del 21-D.

Dificultats per fer l’inventari de danys?

Preguntada sobre si ha estat difícil que els servidors públics expliquessin les conseqüències de l’aplicació del 155 als seus respectius àmbits, la presidenta de ServidorsCAT ha assegurat que tot i que “els primers dies la gent era molt més reticent” a col·laborar, finalment, van acabar implicant-s’hi “a la vista del que està passant”. “Al principi, la gent estava molt més tranquil·la i callada, quan van pensar que això duraria quatre dies i millor no ficar-s’hi, però ara és conscient que això no passarà tan fàcilment i és molt més crítica”, ha explicat. En aquest sentit, Hernández ha reivindicat el bon funcionament les ADIC (Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes) que s’han encarregat de “recollir les problemàtiques de cada departament”.





AQUÍ PODEU LLEGIR L'INVENTARI DE DANYS COMPLET Així, ha destacat la coordinació entre els mateixos funcionaris per tal de “treballar perquè el 155 no pugui impedir que les institucions segueixin funcionant”. “Hi ha molta gent que potser no hagués format mai part d’una associació o d’un moviment d’aquest tipus, però s’han sentit desemparats, sobretot, als llocs on no hi ha comandaments o persones a qui adreçar-se”, conclou.

