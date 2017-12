Iceta es marca un termini de dos anys per assolir acords amb l'Estat si és president

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 17:45 h

Insisteix que no farà president "ni Albiol ni Arrimadas" i reclama que alguns "s'abstinguin" per evitar un president independentista

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN/M.B| Dos anys. Aquest és el termini que es marca el candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, per assolir els acords i pactes que creu necessaris amb el govern espanyol si és investit president de la Generalitat després dels comicis. En una conferència al Cercle d'Economia, ha apuntat aquests 730 dies com un "termini raonable" per no "fracassar" i haver "d'oferir als catalans un altre camí". En aquest sentit, ha afegit que la cerca d'acords no pot ser un "xec en blanc".

També ha tornat a insistir en el fet que no farà president "ni Albiol ni Arrimadas" i ha reivindicat la necessitat de tenir un president no independentista a la Generalitat, erigint-se com l'única opció per aconseguir aquests acords a través d'un pacte "transversal". Ha afirmat, doncs, que serà necessari que alguns "s'abstinguin" perquè això pugui ser així. Segons ell, els pactes que planteja serviran per abandonar la cojuntura actual. "Si diem que la unilateralitat ha quedat descartada, ara no podem dir que estarem tota la vida fins que arribi un pacte", ha apuntat.

Sobre quin podria ser el futur govern, Iceta ha apuntat que cap enquesta està dient que la suma de PSC, Cs i PPC dona la majoria necessària per governar i per això ha insistit que l'acord que s'hagi de fer "ha d'incloure certa transversalitat". Ha afirmat també que ell no serà president sota la idea de "dos blocs enfrontats que mai es podran posar d'acord". "La proposta que fem, la ubicació al centre esquerre catalanista, és l'única que permet fer l'acord que aquest país necessita", ha resumit.

Iceta, que ha tornat a descartar també el tripartit d'esquerres, ha afirmat també que no cal "demanar ningú que se'n penedeixi ni agenolli" sinó que cal una disposició "antidogmàtica". D'altra banda, ha dit que el futur president s'ha de comprometre a coses bàsiques com "complir la llei i fer política", així com fer-ho "sense cap esperit de revenja". En el seu cas, ha explicat que si es esdevé president es dedicarà a obrir la negociació amb l'Estat, Europa i el món econòmic i que necessitarà un conseller en cap per gestionar el dia a dia.

Sobre l'independentisme, ha considerat que en els darrers anys "qui ha dit més veritats és la CUP" i JxCAT i ERC "han decidit ballar la música que la CUP tocava". El socialista ha afirmat que l'independentisme "necessita un temps per repensar com vol arribar a la independència".