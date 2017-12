El monestir de Sixena es podria haver carregat les obres en obrir-les abans d'hora

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 17:15 h

Una experta en conservació preventiva explica el fiasco del trasllat

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ahir al matí, el govern de l'Aragó ha acudit en comitiva per a celebrar, com si es tractés d'una victòrira bèl·lica, l'espoli de les obres de Sixena que romanien al Museu Diocesà de Lleida aprofitant l'aplicació de l'article 155. A l'acte, fet al mateix monestir aragonès, s'hi han exposat algunes de les obres i, a més, ha transcendit la intenció del govern veí a demanar indemnitzacions pel mal estat de les peces. Però podria haver estat una negligència durant el trasllat el que les hagi fet malbé.

directe!cat , experta en conservació preventiva d'art i apassionada de l'art medieval. Tal com s'ha vist avui a l'acte del monestir de Sixena, s'han exposat algunes obres, un greu error, segons Verdaguer. L'experta s'ha fixat en el sarcòfag exposat: "el protocol diu que quan mous obres de materials orgànics, com és la pintura sobre fusta, has de tenir l'obra dins la caixa almenys 24 hores abans d'exposar-la". Així ho ha explicat al Judit Verdaguer , experta en conservació preventiva d'art i apassionada de l'art medieval. Tal com s'ha vist avui a l'acte del monestir de Sixena, s'han exposat algunes obres, un greu error, segons Verdaguer. L'experta s'ha fixat en el sarcòfag exposat: "el protocol diu que quan mous obres de materials orgànics, com és la pintura sobre fusta, has de tenir l'obra dins la caixa almenys 24 hores abans d'exposar-la".

Aquesta metodologia no s'hauria aplicat posant en risc la conservació de les obres. Segons Verdaguer, és molt important aquest període d'aclimatació "perquè l'obra no pateixi canvis bruscos de temperatura i humitat". Ella mateixa explica que en moltes exposicions que ha coordinat amb material sensible i delicat de característiques similars "sempre es fa així".

Caixes del revés

Tant el director del Museu Diocesà de Lleida, Josep Giralt, com l'experta Judit Verdaguer han posat de manifest que el trasllat per part de l'empresa no es va fer correctament, ja que algunes caixes no es manipulaven amb la verticalitat adequada. Verdaguer, en aquest sentit apunta: "hauria de saber quin tipus d'obra anava a dins per saber si el fet de girar-la li ha provocat degradacions. En tot cas, és una imatge nefasta de cara l'empresa que ha fet el moviment".

D'altra banda, Giralt ha denunciat que la policia tenia pressa i això va fer que el trasllat no s'efectués de la millor manera possible. També ha denunciat que hi havia peces tan delicades que s'havia recomanat que no es moguessin de lloc. En declaracions a TV3 ha recordat que les caixes no es van moure com tocava:





Resumint: són uns cutres, s'han carregat les obres i a sobre donaran les culpes al Museu de Lleida... Marxem ja? Més info aquí: https://t.co/IdUGCYL0A0 pic.twitter.com/zohRYIr6C7 — Gerard Sesé (@gerardsese) 13 de desembre de 2017

Notícies relacionades