[Vídeo] Carrizosa penja el telèfon a TV3 quan Albà li recorda les agressions de Cs a gent de la CUP

Carrizosa penja el telèfon quan el que sent no li agrada... pic.twitter.com/PU5E4dGcSD

Quan Carriosa ha vist que ningú del programa li comprava el discurs sobre el tuit d'Albà, ha amenaçat en penjar si a partir d'aquell moment no es canviava el tema de debat. De fet, ha assegurat que "si no es parla del programa electoral del meu partit, els hauré de deixar", ja que estava al cotxe direcció a Manresa a fer un acte de campanya.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal