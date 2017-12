[Vídeo] Pau Donés recorda els presos polítics als primers premis Onda del 155

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 19:10 h

Els periodistes de RAC1, guardonats per la cobertura del 17-A, no van poder llegir un discurs en favor de Trapero

M.B| Ahir a la nit, van celebrar-se a Sevilla -PRISA els ha traslladat enguany des de Barcelona a la ciutat andalusa- els primers premis Ondas des de l'aplicació del 155 a Catalunya. Una oportunitat que el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, va aprofitar per recordar i condemnar l'existència de presos polítics a l'Estat espanyol.

Pau @jarabeoficial, gràcies per recordar ahir als @Premios_Ondas que a Espanya hi ha presos polítics, empresonats per les seves idees https://t.co/9oCLSa1M5s #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/MchdkRCmFx — Us Volem a Casa

Segons va explicar, després d'un concert a Nova York, van dirigir-se a ell en referència a la situació actual al país -"com estan les coses a Espanya, que torneu a tenir presos polítics per defensar idees"-, cosa que -ha dit- el va deixar "fet pols". "Vaig pensar, aquesta és la idea del que està passant a Espanya?", va dir des del faristol mentre pronunciava el seu discurs. "Fa un moment s'estava parlant aquí de solidaritat, humanitat, altruisme… potser és que no ho estem fent bé i ens falta una mica d'això", va afegir.A la gala dels Ondas, també van ser guardonats els serveis informatius de Catalunya Ràdio i RAC 1 per la cobertura dels atemptats a Barcelona i Cambrils el passat agost. És per això que el periodista de RAC 1, Benet Íñigo, havia preparat un discurs en defensa del major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el moment dels atacs i ara relegat de les seves funcions pel 155.