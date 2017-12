El nou jutge de la investigació de l'1-O: participa en manifestacions de SCC, llegeix Dolça Catalunya i és exmembre del cos jurídic militar

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 05:00 h

En el seu perfil social mostra la seva animadversió per l'independentisme

Redacció | El substitut designat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, de baixa mèdica després de ser ingressat en estat greu a l'hospital, segueix la línia dura marcada per la justícia espanyola.

Imatge compartida pel nou jutge del cas de l'1-O

El nou titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, l'encarregat de la instrucció de la causa contra el Govern legítim de la Generalitat pel referèndum de l'1 d'octubre, es diu Jaime Conejo Heredia. És un seguidor del diari nacionalista espanyol, Dolça Catalunya, conegut per la seva línia editorial difamatòria contra l'independentisme, i un espanyolista sense complexos que mostra el seu amor pel cos militar.

En el seu mur personal, i públic, de Facebook, on fa constar que és magistrat del poder judicial, es pot veure com ha participat en manifestacions de Societat Civil Catalana, participa en celebracions militars, on comenta que "Mas no hi era, ni se l'esperava" i comparteix imatges de grups ultres del Màlaga que es defineixen com "Bokerón y español".