La Junta Electoral permet a Cs monopolitzar el centre de Barcelona

Ciudadanos no ha hagut de pagar res a l'Ajuntament gràcies a l'Ordenança fiscal municipal que diu que ​​els partits polítics estan exempts del pagament d'aquesta taxa durant el període electoral. Segons el diari citat, Ciudadanos ha pagat uns 12.000 euros per la instal·lació i 300 euros diaris del cost de tenir un vigilant de seguretat durant 24 hores.

Tal com explica eldiario.es , l'Ajuntament de Barcelona està "preocupat" pel fet que la Junta Electoral hagi permès a un sol partit instal·lar durant tants dies una carpa de grans dimensions a una plaça tan concorreguda. De fet, ho ha arribat a titllar d'un acte de "monopolitzar per una sola organització" un espai públic tan cobdiciat. Però la Junta Electoral li ho ha permès i li ha atorgat la llicència d'ocupació corresponent. També, el consistori s'ha mostrat sorprès perquè desconeixia les dimensions tan grandiloqüents de la carpa.

La gran carpa inflable fa 10 metres de llarg per 10 d'ample i 5,5 d'alt, ocupa bona part de la plaça Universitat des del 5 de desembre i hi serà fins al pròxim 19 de desembre, amb l'excepció del dia 16.

Hi serà tota la campanya electoral

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal