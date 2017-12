[Vídeo] Cuatro ridiculitza Junqueras pel seu pes i el compara amb el Pare Noel

Última actualització Dimecres, 13 de desembre de 2017 20:30 h

Barregen imatges nadalenques amb les d'un pres polític

Redacció| "Com el mateix Pare Noel, Oriol Junqueras rep entre 300 i 500 cartes diàriament". Des del programa 'Las mañanas de Cuatro' s'han referit així al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, empresonat des de fa més d'un mes per les seves idees polítiques.

Una captura de pantalla de 'Las mañanas de Cuatro' Comparteix Tweet

Etiquetes Cuatro, Junqueras, Presos polítics

Una manera -si més no- cínica de tractar el dèficit democràtic que pateix l'Estat espanyol, emetent imatges nadalenques juntament amb les d'un pres polític amb total normalitat. Tot amb l'excusa d'explicar que "el servei postal de la presó d'Estremera està saturat" i amagant la veritable intenció de ridiculitzar el vicepresident català o -com s'encarreguen de recordar i, diuen, és el seu sobrenom a presó- "los catalanes".De fet, des de la cadena espanyola, es prenen la llicència de destacar que, "pel que sembla", Junqueras no va al gimnàs del centre penitenciari -"que inclou activitats com l'spining"- perquè "és més d'un altre tipus d'esports" com el parxís.