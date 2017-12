L'embolic d'Iceta pels presos polítics ocupa les principals portades

El Periódico: "La policia blinda la frontera per si torna Puigdemont"La Vanguardia: "Els partits tenen por que el 21-D doni un resultat ingovernable"El País: "El PSOE acepta la idea de Iceta de indultar a los secesionistas"La Razón: "Iceta tensa al PSOE al pedir el indulto para los soberanistas"El Mundo: "Iceta reclama indultos por el 1-O y revienta el bloque constitucional"ABC: "Macrojuicio al régimen clientelar del PSOE andaluz"

