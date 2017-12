ERC desembarcarà a Estremera l'últim dia de campanya

També hi aniran diputats al Congrés i senadors d'ERC. L'acte a pocs metres de la presó pretén ser un punt simbòlic per denunciar que el cap de llista dels republicans continuï en presó provisional de manera injusta.

L'acte del matí portarà fins a Estremera la número dos de la llista, Marta Rovira, els 15 primers candidats de la llista per Barcelona i els 3 primers de Tarragona, Lleida i Girona, tret de Carme Forcadell, que té activitat al Parlament, i de Meritxell Serret i Antoni Comín que segueixen a Brussel·les.

Si l'acte final se celebrarà a Sant Vicenç dels Horts, localitat de residència de Junqueras i d'on va ser alcalde, unes hores abans, els republicans desembarcaran a pocs metres del recinte penitenciari d'Estremera on està el seu cap de llista.

ERC dedicarà l'últim dia de campanya electoral al seu cap de llista, Oriol Junqueras, que segueix a la presó i no ha pogut participar dels mítings aquests quinze dies.

La candidata d'ERC Marta Rovira, amb la cap de llista per Girona, Dolors Bassa, i Roger Torrent al míting d'Esquerra a Girona

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal