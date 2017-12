Puigdemont a Iceta: ''sempre representaràs el 155''

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 10:30 h

El president participa a través d'una connexió en directe des de Brussel·les al míting de JxCat a Girona

Redacció | El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, s'ha dirigit al presidenciable del PSC, Miquel Iceta, que va afirmar dimecres que dimitirà d'aquí a dos anys si no aconsegueix acords amb l'Estat. El president legítim ha enviat un missatge contundent al socialista: "sempre representarà el 155".

En una connexió en directe des de Brussel·les al míting de JxCat a Girona, la seva ciutat, Puigdemont l'ha tutelat: "Ja vas tard, Miquel-155-Iceta, l'has feta tan grossa que la dimissió te la demanarà la vergonya", després de recordar que ha donat suport a l'article de la Constitució que ha "empès" els empresonaments i "l'exili" del Govern.

En l'acte, que ha reunit unes 1.000 persones al Palau de Congressos gironí, també hi ha intervingut el número sis de la llista per Barcelona, Josep Rull. El conseller alliberat s'ha compromès a "incrementar" el "préstec" de país rebut per les generacions futures.

Al seu torn, l'exconsellera socialista, Marian Geli ha assegurat que no reconeix el PSC i ha afirmat que va triar "sobirania" en comptes del partit dels socialistes per poder-se mirar al mirall "i no tenir vergonya", i ha reivindicat que és "anant junts" com la gent arriba "lluny".

El número cinc per Girona, Lluís Guinó ha subratllat que no valen "equidistàncies" ni "crides al vot útil", ja que l'únic vot útil és Carles Puigdemont. Per la seva banda, la directora de campanya, Elsa Artadi, ha advertit que tant una victòria del PSC com de Cs el 21-D portaran el president espanyol, Mariano Rajoy, a "manar" a Catalunya.

En l'acte també hi ha assistit la coordinadora general de PDeCAT, Marta Pascal, i la dona de Puigdemont, Marcela Topor.

