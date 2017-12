El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va obviar el cas però no va tenir cap tipus de mirament per carregar contra els "mals dirigents" de Catalunya i Espanya. La crítica es va produir en un acte de campanya a Sabadell.

D'aquesta manera, la segona sessió de la vista oral que se celebra en la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla començarà amb la lectura dels escrits de defensa, tot això després que la primera jornada del judici s'hagi centrat únicament en la lectura dels extensos escrits d'acusació formulats per la Fiscalia Anticorrupció i l'acusació popular que exerceix el PP-A.

El judici contra els expresidents de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves i José Antonio Griñán i altres 20 ex alts càrrecs acusats pel denominat procediment específic pel qual es van concedir les ajudes dels ERE continuarà aquest dijous amb la lectura dels escrits de defensa.

Redacció | Aquest dimecres ha començat el judici dels ERO contra 22 ex alts càrrecs del govern d'Andalusia.

