Domènech suplica un pacte amb ERC i PSC

Els comuns asseguren que és "la única alternativa real" i avisa Cs que no s'abstindran "davant de l'horror"

ACN | El cap de files de Catalunya en Comú-Podem a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, ha interpel·lat clarament, per primer cop, a ERC i el PSC perquè moguin fitxa per formar un govern "de progrés, transversal". "Els cridem a sortir d'on són, no podem construir el futur si es mantenen on són", ha assegurat Domènech en admetre que la proposta d'aliança a tres bandes és "molt complex i difícil". "Ara mateix és l'única alternativa real", ha insistit en assegurar que és una tesi compartida per sectors d'aquestes formacions i de l'electorat.

En una conferència al Forum Europa Tribuna Catalunya aquest dijous, Domènech també ha replicat a la cap de files de Cs, Inés Arrimadas, que va demanar-los una abstenció. "Nosaltres hem vingut a canviar les coses, a transformar, no a abstenir-nos davant l'horror", ha etzibat el cap de files dels comuns.



Domènech vol un nou govern després del 21-D que posi al centre les polítiques socials i que deixi de banda la unilateralitat. I són aquestes les condicions que posa a ERC i al PSC per aliar-se i proposar "una sortida". "Aquí no hi ha alternativa 'Frankenstein' que no existeix, és fora de la realitat", ha assegurat en erigir-se en "pal de paller" d'un eventual govern amb socialistes i republicans que hauria d'incorporar, també, agents socials.

I en aquesta línia ha respost a la líder de Cs, que en aquest mateix escenari va tornar a reclamar als comuns una abstenció si són decisius per què pugui formar govern. "Pensar que la solució passa per demanar més retallades als drets socials, per models laborals cada cop més precaris, que diuen que són l'opció regeneradora però no tenen experiència, pensar que la solució passa per atacar l'escola catalana; nosaltres hem vingut a canviar les coses, a transformar, no a abstenir-nos davant de l'horror", ha assegurat Domènech.



La "confrontació" uneix PSC i Cs

Així, ha assegurat que "només la confrontació" uneix PSC, Cs i el PSC i ha recelat que existeixin dos blocs, l'independentista i el constitucionalista, amb interessos compartits. "Li pot interessar als partits que han governat Catalunya per alimentar de nou la dinàmica plebiscitària; li interessa a Cs per visualitzar que això és per alimentar la dinàmica de confrontació". "Però no suma", ha advertit Domènech a Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol. I els ha acusat de buscar "solucions màgiques del 'Profesor Bacterio'" en clau postelectoral, unes estratègies que només busquen "aguantar un relat de laboratori", ha insistit.

Domènech també ha carregat contra el bloc independentista per basar-se en la "confusió": "La mateixa confusió que ens va dur a prendre decisions irresponsables", ha afegit el cap de files dels comuns.



Unes paraules pels votants de la CUP



En aquest sentit, ha advertit als possibles votants de la CUP que "tots els camins porten cap a Puigdemont". "És un bloc més de resistència de passat que de construcció de futur", ha advertit Domènech en comprometre's també, en línia amb JxCAT, ERC i els cupaires, amb l'alliberament dels dirigents polítics que són en presó preventiva.

El cap de files dels comuns ha acusat els independentistes de prendre, els darrers mesos, decisions només per la "competència" entre partits. "S'ha fet massa fàcil qualificar de traïdor l'altre", ha lamentat el dirigent de Catalunya en Comú Podem. "Per molta èpica que se li vulgui posar, és la mateixa confusió que veiem avui quan ens diuen que la unilateralitat no va existir, que són els pares", ha etzibat.

