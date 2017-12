Rajoy busca esgarrapar els escons de la CUP

Amb aquest objectiu, 'Génova' està preparant un gran acte amb els barons del PP, entre ells, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, el president de Múrcia, Fernando López Miras i el president de la Rioja, José Ignacio Ceniceros. Previament, aquest diumenge, Rajoy es desplaçarà a Salou on el PP vol aconseguir el seu segon escó.

El PP segueix la mateixa estratègia que a les eleccions generals de l'Estat del 2016, on va apelar al vot útil per evitar que Podemos s'emportés l'últim escó en algunes demarcacions.

El popular s'implicarà a fons en la recta final cap al 21-D amb l'objectiu, segons afirmen fonts del PP a Europa Press, de captar el vot indecís del bloc del 155 i per evitar que la fuga de vot del PP- que podria anar a C's- acabi beneficiant a la CUP pel repartiment d'escons que fa la Llei D'Hondt.

