Quina ha estat la repressió Estatal en la participació política?

No hi ha cap vot

Així, recull que sis joves van ser detinguts i encausats pel Jutjat d'Instrucció número 11 de Barcelona imputats per danys, desordres públics i intent de violació de domicili després que el passat 27 de març una trentena de membres de l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran van realitzar una acció pública de protesta, amb prèvia convocatòria dels mitjans de comunicació, a la seu del Partit Popular a Barcelona, realitzessin una acció pública de protesta on van voler entregar diverses urnes de cartó als representants del partit.

Suspensió d'actes

Més a prop del referèndum, es va suspendre un acte de la CUP a València. L'acte, previst pel 13 de setembre, consistia en llegir un manifest i atendre els mitjans per part de les diputades Anna Gabriel i Mireia Vehí, un acte que es feia simultàniament i amb el mateix format a Barcelona, Perpinyà i Mallorca. Malgrat tot, només a València va ser impedit per agents de la Policia Nacional.

Suspendre actes però, ha estat una tònica constant. El 15 de setembre, Anna Gabriel, portaveu de la CUP-CC i aleshores diputada, celebrava a la localitat basca de Vitòria una conferència sobre el referèndum de Catalunya. L'acte, que tenia lloc en un local de titularitat municipal, va ser suspès pel Jutjat de Vitòria. A Torredembarra, es va viure una situació semblant. El dia 16 de desembre hi havia convocat un acte de la CUP però unes hores abans, la Policia Local va tallar el subministrament de la llum pública per a l'acte per indicacions de la fiscalia.

I per últim, però no per això menys important, l'assetjament policial al local de la CUP el dia 20 de setembre. Una patrulla de la Policia Nacional va aparèixer davant del local mentre es distribuïen cartells de campanya del referèndum. Després d'interceptar alguns paquets, els policies volien accedir a l'interior del local sense disposar d'una ordre judicial, fet que va ser denegat pels treballadors i militants de l'organització presents. Centenars de persones van tallar el carrer per protestar i un centenar d'agents antiavalots del mateix cos van fer-hi acte de presència.

Just l'endemà, el 14 de setembre a la nit, com a acte d'inici de campanya electoral pel 'sí' al referèndum amb la intervenció de totes les forces polítiques independentistes, es va celebrar un acte amb 10.000 persones al Tarraco Arena de Tarragona. Aquest acte va rebre amenaces de ser suspès per la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, perquè segons Madrid, l'acte era considerat il·legal.La 'cupaire' Anna Gabriel al Parlament / ACN