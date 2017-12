Arrimadas s'esglaia davant d'una proposta de tripartit

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 15:00 h

La candidata de Cs crítica la no inversió en escoles bressol i proposa polítiques per garantir la plena igualtat entre homes i dones

ACN | La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha tornat a mostrar la seva preocupació per un possible tripartit després del 21-D i ha assegurat que només pensar-ho li posa ''els pèls de punta''. Per Arrimadas, cal votar taronja per aconseguir acabar amb el procés i obrir una nova etapa per la qual augura amb ''rostre de dones''.

Rodejada de Carina Mejías, Sonia Sierra i Noemí de la Calle, Arrimadas ha defensat que cal donar prioritat a les polítiques socials que garanteixin plena igualtat i combatre la bretxa salarial i la penalització de la maternitat a la carrera professional de les dones. Per això ha criticat que el Govern de la Generalitat no hagi invertit diners en escoles bressol i en canvi, hagi augmentat el pressupost en el departament de Romeva.



Arrimadas ha tornat a reivindicar Cs com l'única opció per poder garantir el final del procés. La candidata de Cs ha assegurat que no vol allargar-lo i que quan veu que alguns partits estan plantejant en fer tripartits amb ERC ''se'm posen els pèls de punta''. ''Tenim l'oportunitat d'acabar amb el procés, ha dit Arrimadas.



Nova etapa amb "rostre de dona"

Per Arrrimadas cal iniciar una nova etapa que augura que tindrà ''rostre de dona'' i ha reivindicat que Cs és l'únic partit que presenta una candidata dona, i ha recordat que també a la ciutat de Barcelona, la candidata va ser una dona. En aquest àmbit, la candidata de Cs ha criticat que altres opcions parlin ''en femení'' per defensar el seu feminisme, i en canvi, a l'hora de la veritat, continuïn apostant per un candidat home.

En un acte amb la regidora de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, i les candidates per Barcelona Noemí de la Calle i Sonia Sierra, Arrimadas ha criticat les polítiques, en matèria d'igualtat, que ha dut a terme el darrer Govern a la Generalitat, especialment, la no inversió en escoles bressol, i la manca de pressupost per afrontar les llistes d'espera de dependència, que ha recordat, són les pitjors de tot l'estat espanyol. Arrimadas ha advertit que en xifres, qui demana més reduccions de jornada o excedència per cura de fills o familiars són les dones i que això les penalitza en la seva carrera professional.



Politiques que siguin "estrcutures d'estat"

''Em sembla una vergonya'' ha dit Arrimadas que no s'hagi trobat diners per aquests temes i en canvi, s'hagi augmentat el pressupost en 44 MEUR per al departament d'Exteriors i el Diplocat. Si se segueix per aquest camí, ha dit Arrimadas, es perpetuarà la situació actual que porta que de 7 candidats, només una sigui una dona.

Per això, ha demanat polítiques que de veritat siguin ''estructures d'estat'' i que facilitin la conciliació de la avida laboral i familiar. Ha recordat que Cs ha aconseguit que s'ampliï el permís de paternitat a 30 dies i ha assegurat continuar en aquesta mateixa línia que permeti igualar els permisos entre homes i dones i que per tant, a les empreses no els impliqui res diferent contractar un home o una dona. També ha demanat millores en l'àmbit de les dones autònomes.

Per Arrimadas cal un canvi de paradigma i de model, per a que totes les nenes tinguin de referent dones que han arribat ''el més lluny possible'' i sobretot combatre la bretxa salarial que existeix actualment a la societat. Ha defensat que les dones són les més perfeccionistes i que cal donar-los llocs de visibilitat .

