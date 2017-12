Fachin retrata l'equidistància dels comuns i demana el vot pels partits independentistes

Fachin també ha carregat contra la candidatura dels 'comuns' --de la qual forma part el seu antic partit, Podem-- assegurant que cada vot per a Xavier Domènech beneficia a Mariano Rajoy, perquè és "ajudar al fet que surti derrotat el projecte al que més tem" el president del Gobierno: el sobiranisme i el dret a decidir.

Redacció | L'exsecretari general de Podem Albano Dante Fachin ha demanat votar als sobiranistes en les eleccions catalanes: "Si els partits independentistes no guanyen amb claredat el dia 21 de desembre, guanya Rajoy, i la resta són excuses i la resta és fer-se paranys".

