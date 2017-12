La CUP celebra la 'dosi de realisme' d'ERC

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 16:00 h

Riera situa unilateralitat i agenda social "al mateix nivell" a l'hora de gestionar l'endemà del 21-D

ACN | El candidat de la CUP, Carles Riera, ha celebrat la "dosi de realisme" que hauria fet "ressituar" ERC en la unilateralitat i torna a dirigir-se als comuns perquè es replantegin els seus posicionaments.

El candidat de la CUP, Carles Riera, parla amb els exdiputats Quim Arrufat i Eulàlia Reguant

En aquesta ocasió ha apel·lat a la "massa crítica" del partit de Xavier Domènech per "reconsiderar el viratge" cap a l'autonomisme i que es puguin plantejar una agenda republicana.



En una roda de premsa a l'agència EFE, Riera també avisa els partits independentistes que l'endemà del 21-D situarà la unilateralitat i l'agenda social "al mateix nivell" a l'hora de negociar perquè considera que acatar la Constitució espanyola i el 155 és "d'una duresa insuportable i immoralment plantejable". En comparació amb aquest escenari, diu Riera, les propostes de la CUP són "absolutament toves" com perquè qualsevol partit les pugui acceptar.



Riera ha tornat a qualificar d'"inquietants" els programes electorals d'ERC i de Junts per Catalunya --a qui només anomena com a PDeCAT--. "El programa del PDeCAT és el de retorn del peix al cove i el seu discurs és el de 'llibertat, amnistia i estatut d'autonomia'".



El que planteja ERC "és inviable"

ERC, diu Riera, sap que "el que planteja per escrit és inviable", però celebra que el seu discurs oral "ha fet un viratge cap a plantejaments de republicanisme i unilateralitat". "Seria molt agosarat dir que això és per acció del discurs de la CUP. Es deu tractar a una dosi de realisme", ha explicat Riera.

El líder cupaire sosté que Esquerra "està veient que les seves intencions no van enlloc i es ressitua". En aquest sentit, Riera s'ha adreçat als comuns perquè prenguin el mateix camí. "Confiem en la seva massa crítica perquè reconsiderin la seva posició perquè en la seva cultura política l'espai republicà encara és vigent".

Des del punt de vista de transformació social, avia Riera, "amb qui més coincidències tenim és amb els comuns i ens agradaria sumar". "Com pot ser que participin en la celebració de la Constitució o que se'ns acusi de despertar el feixisme. És un viratge que se'ns fa incomprensible sent qui son", ha etzibat.

En aquest sentit, el candidat de la CUP avisa els partits independentistes que a l'hora de gestionar l'endemà del 21-D l'agenda republicana i l'agenda social estaran "al mateix nivell" perquè cal "governar per la majoria de la gent". Només així, afirma, es podran "tancar ferides".



Després del 21-D

La CUP diu que, d'altra manera, l'acatament del 155 i de la constitució és "d'una duresa insuportable i immoralment plantejable". Riera nega la imatge "dura" de la CUP a l'hora de negociar i avisa que en comparació amb l''status quo' les propostes de la CUP són "absolutament toves".

Sobre la investidura, la CUP reitera que no entrarà en la "polèmica nominalista" i assegura que tant el nom de Carles Puigdemont com el d'Oriol Junqueras "són benvinguts" així com el de qualsevol altre que assumeixi l'agenda social i política que plantegen els cupaires.

Per contra, si guanyen els "constitucionalistes", Riera admet que caldrà obrir un temps de "reflexió" per assolir els objectius republicans en futures etapes polítiques. L'oposició, si es dona el cas, la CUP l'assumirà "des de dins, des de fora o en absència i presència parlamentaria", segons els convingui.

