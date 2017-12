La cap de llista del PP a Lleida va participar en l'escarni de la ultra dreta contra Forn a l'aeroport

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 14:10 h

Marisa Xandri no dubta en fotografiar-se tirant una estelada a la brossa per una entrevista del diari SEGRE

J.S | La cap de llista del Partit Popular a Lleida, Maria Xandri, no dissimula la seva actitud contrària contra l'independentisme. No només es fotografia tirant una estelada a la brossa en una entrevista al diari SEGRE, sinó que també participa activament en les manifestacions unionistes i en concentracions com les que va convocar la ultradreta a l'Aeroport del Prat contra el conseller Joaquim Forn.

Maria Xandri, cap de llista del PP a Lleida © SEGRE

La imatge de Xandri tirant a la brossa una estelada ha provocat que el candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, hagi hagut de sortir al pas afirmant que té un valor "simbòlic": "si guanyen els no independentistes estarem amb els símbols de tothom, el valor simbòlic de la fotografia és posar punt final a una etapa que ha creat divisió a Catalunya". Tanmateix, el líder popular potser no és coneixedor del fet que la seva candidata per la província de Lleida també va acudir a la crida de la ultradreta espanyola per rebre el conseller d'Interior, Joaquim Forn, a l'Aeroport del Prat. Un escarni on es podien sentir consignes com "a la presó" i "a Soto del Real". Un moment que ella mateixa va penjar en format vídeo al seu compte de Twitter.

Amb poques opcions de tenir representació