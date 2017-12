La burgesia s'organitza per debilitar l'independentisme en campanya

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 16:30 h

Les elits econòmiques del país s'han posicionat al costat del bloc del 155

Redacció| Un dels tòpics que, durant tot el procés, han usat els comuns per evitar posicionar-se a favor de l'independentisme apuntava a la burgesia catalana. Una elit econòmica que buscava alguna cosa més en la República que el benestar de la ciutadania, poderosos interessats que haurien usat més de dos milions de persones per assolir un canvi que beneficiés les seves fortunes. Però la realitat ha parlat i ha deixat clar que el sobiranisme és un moviment transversal, que mou la gent del carrer, i que precisament la burgesia ha volgut arraconar.

Organitzacions empresarials i grups de pressió pertanyents al gran poder econòmic han aplaudit l'eliminació de l'autogovern i la repressió per part de l'Estat, fins al punt de fer campanya pel bloc del 155 de cara al 21 de desembre. PP, C's i PSC s'han vist beneficiats de totes i cadascuna de les accions de les elits: comunicats, actes que promocionen els seus candidats, etc.El mateix Cercle d'Economia -epicentre de l'elit empresarial, econòmica i política catalana, però que s'autodefineix com "una institució no partidista"- ha deixat clar quin resultat vol a les urnes i, a través d'un comunicat, reitera la importància de seguir els patrons de "la legislació vigent". De fet, participa a generar una sensació "d'alarma" pel que fa a la situació econòmica a Catalunya en relació al procés independentista -el seu mateix president, Juan José Bruguera, ha traslladat la seu de la seva immobiliària (Colonial) fora de Catalunya- i intimida els catalans assegurant que "si la política catalana no recondueix de forma urgent aquesta deriva, els ciutadans es veuran abocats a patir les conseqüències, de manera directa i immediata".Un altre exemple que l'independentisme no entra als grans clubs de la burgesia és el cas de la patronal catalana, Foment del Treball, que també s'ha posicionat amb el 155 a través d'alguns comunicats i el president del qual -Joaquim Gay de Montellà- ha mostrat públicament les seves simpaties pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i s'ha manifestat amb els líders del PPC i C's en la manifestació de Societat Civil Catalana el passat 12 d'octubre. Res que sorprengui tenint en compte que la patronal ha treballat sempre per mantenir l'statu quo, també en el cas català.La burgesia s'ha organitzat per excloure l'independentisme: el passat 24 i 25 de novembre, l'únic candidat al 21-D que va assistir a la Trobada d'Economia de S'Agaró organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona, juntament amb la Fundació Internacional Olof Palme i La Vanguardia, va ser Miquel Iceta (PSC). Però no va faltar entre l'establishment polític la veu del Partit Popular, amb la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría o el ministre d'economia Luís de Guindos. D'altra banda, pels elitistes i conservadors Círculo Ecuestre -presidit pel banquer Alfonso Maristany- i Cercle del Liceu -club privat, presidit per una figura clau de la burgesia barcelonina, Ignacio García-Nieto Portabella- només han passat Inés Arrimadas, Xavier García Albiol i Miquel Iceta.