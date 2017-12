[Vídeo] Ana Rosa Quintana creu que tots els gais catalans votaran Miquel Iceta

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 14:45 h

Segons la presentadora, està aclaparat el vot homosexual

Gerard Sesé @gerardsese | Ana Rosa Quintana, presentadora dels matinals de Tele5, ha fet unes sorprenents declaracions avui al seu programa. Durant un moment que s'abordava l'actualitat política catalana amb l'horitzó de les eleccions catalanes del 21-D, la madrilenya ha assegurat que Miquel Iceta està "aclaparant, com no pot ser d'una altra manera, el vot gai".

Així doncs, tal com es pot veure en aquest tall, tots els gais catalans no tenen opinió política sinó que només voten al candidat que comparteix la seva orientació sexual. Per a la mateixa raó de tres, els grenyuts haurien de votar Junts per Catalunya o els que fan dos metres d'alçada votar al PP.

Ana Rosa: "Iceta está acaparando todo el voto gay". Imagino que también estará acaparando el voto alopécico, el voto rechoncho, el voto miope y el voto de los fans de Queen. Creo que podemos vaticinar una holgada victoria del PSC el 21D pic.twitter.com/D6470nV44h — Alberto González (@queridoantonio) 14 de desembre de 2017

