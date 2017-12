La Guàrdia Civil considera que la lletra de 'Els Segadors' incita a l'odi

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 17:00 h

Citen a declarar un professor de Tremp davant el jutge per 119 tuits, entre els quals hi ha també un retuit a Toni Soler

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Al professor de castella a Tremp, Manel Riu, li ha arribat aquesta setmana la citació per declarar davant un jutge el proper 18 de gener. La Guàrdia Civil l'acusa en un document d'un suposat delicte d'incitació a l'odi i revelació de secrets per crítiques a les forces policials espanyoles i dirigents polítics del bloc del 155. Els 119 tuits que la benemèrita considera subjectes de delicte, els ha enviat a Riu traduits al castellà i amb captures de pantalla adjuntes.

Una captura del document elaborat per la Guàrdia Civil per acusar Manel Riu © Twitter @Mireiagalindo Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes persecució judicial, professor Tremp, Tuits









La denuncia més surrealista de la policia espanyola és refereix a la piulada en que el professor escriu: "Fins ara, ens hem ajustat a la primera estrofa dels Segadors. Des d'avui, hem d'activar la segona. I, quan estiguem preparats, hem d'encetar la tercera". Als papers de la denúncia, la Guàrdia Civil assenyala aquesta publicació per afirmar que "a continuació copiem la lletra dels Segadors i posem en vermell la segona i tercera estrofes". "I sí, tu, agafen la Wikipèdia i en posen un pantallasso a la denúncia (la lletra dels Segadors, denunciada, au!)", explica Manel Riu.

Perseguit per retuitar el comunicador Toni Soler



D'altra banda, denuncien el professor de Tremp per retuitar una publicació del comunicador Toni Soler en que escrivia "Et diré més. Per covards els policies que van apallissar a la gent amb la cara coberta l'1-O". Riu, al·lucinat per la situació, ironitza dirigint-se al presentador: "O siga, si jo sóc 'criminal' per haver-lo retuitat, tu que n'ets l'autor vas a galeres directament".

La Guàrdia Civil ja va detenir Riu pels seus tuits el 16 de novembre. El van anar a buscar al matí, a l'Institut on treballa, però ell en aquell moment no hi era. Després van anar a casa seva i allà li van dir que els acompanyés a la caserna de Tremp. Hi va anar en el seu cotxe acompanyat d'un dels agents. Un cop allà li van dir que estava detingut per un delicte d'odi a les xarxes socials. Riu, però, es va acollir al seu dret a no declarar, i el van deixar en llibertat després de signar uns documents al costat del seu advocat.



Altres de les piulades per la qual se l'acusa es refereix a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría -''Doncs serà baixeta, sí; però la paia pixa dreta. Copon!''- o a una conversa amb la seva filla, on es pot veure una imatge d'un precinte de les urnes de l'1-O enmig d'altres objectes en una capseta. La piulada diu: ''Veus açò roi? És un dels precintes d'urna de l'1O. A veri on el puc guardar per sempre. Ja ho sé, papà: a la meua capsa del tresor''. En aquest sentit, el professor es pregunta "no puc ni emocionar-me per coses que me diu ma filla o què?".