El vídeo que la caverna ha amagat: crits a Rajoy a la seva visita a Badalona

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 17:30 h

"Torna el que has robat" o "No ets benvingut" alguns dels retrets que s'han sentit

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Les imatges que us oferim a continuació han passat molt desapercebudes als mitjans unionistes espanyols. Alguns d'ells, fins i tot, les han obviat deliberadament. Són de la visita que va fer ahir, per sorpresa, el president del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, per a fer campanya al costat de Xavier García Albiol.

M. Rajoy va visitar ahir Badalona, sense avisar, per assistir a la inauguració de l'Oficina d'Atenció als Veïns del PPC, on ha denunciat que el procés independentista "ha estat la història d'un enorme engany que ara ha quedat acreditat". Però la notícia va anar més enllà de les seves declaracions i la seva visita.

Malgrat que la seva presència a Badalona fos "sorpresa" justament per evitar una escena com la que es va produir i posteriorment amagar, un grup de ciutadans va escridassar Rajoy amb retrets de l'estil "torna el que has robat" o "no ets benvingut". A més, es va produir un tap al seu pas perquè alguns vianants es van concentrar a la zona i els guardaespatlles van haver de suar de valent per obrir pas als polítics.









Joder, sí que han recibido bien a Eme Punto Rajoy en Badalona: pic.twitter.com/JcvFbhRiy8 — Bernat Castro (@Berlustinho) 13 de desembre de 2017

Notícies relacionades