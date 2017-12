Destapen les mentides de l'unionisme: només 332 empreses han canviat de seu social

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 18:00 h

A l'octubre, també va haver-hi més empreses constituïdes que dissoltes

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| És impossible sentir parlar d'economia al bloc del 155 sense que esmentin una suposada fugida d'empreses arran del procés independentista. Amb l'ajuda dels mitjans espanyolistes, PP, C's i els socialistes han escampat el discurs que més de 3.000 empreses han marxat de Catalunya tot i que, realment -i segons ha pogut comprovar la Generalitat en base a dades del Registre Mercantil-, només 332 han finalitzat els tràmits per fer efectiu el canvi de seu social entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre. Així, la xifra que repeteixen sense parar els unionistes correspon a les 3.004 companyies que van anunciar que ho farien a partir del 2 d'octubre i fins al 12 de desembre, segons el Col·legi de Registradors. Però del prometre al complir hi ha molt de tros per penedir.

I és que -tot i que des del 6 d'octubre, l'Estat va posar més fàcil que mai als empresaris marxar de Catalunya, amb l'aprovació d'un decret llei exprés que evita que els accionistes hagin d'estar d'acord en fer-ho- fins i tot les sol·licituds de trasllat han anat a la baixa en els darrers mesos.A més, els canvis de seu social que sí s'han realitzat no han afectat cap centre de producció ni el lloc de treball de cap treballador i, per tant, l'impacte econòmic ha estat gairebé inexistent. En aquest sentit, el 155 ha enviat més gent a l'atur (amb l'acomiadament de tots els treballadors de les delegacions catalanes a l'exterior) i la inestabilitat que tant anomenen els partits unionistes s'ha fet més visible amb les pressions del govern espanyol (com la denunciada pel comitè d'empresa de Seat) per fer marxar les empreses de Catalunya que amb el que mostren les xifres reals.D'altra banda, segons publicava l'economista Xavier Sala-i-Martin al diari 'Ara', és important recordar que la gran majoria d'empreses que han completat el tràmit per marxar de Catalunya són espanyoles, pertanyen a un sector "altament regulat o amb dependència de l'obra pública de l'Estat" o són més susceptibles de patir boicot pels clients espanyols (com les empreses dedicades al cava). Pel que fa als conglomerats empresarials, també cal tenir en compte que cadascuna de les seves societats pot comptar-se com una empresa individual que ha marxat, quan realment formen part del mateix grup.Les empreses compten amb un termini de tres mesos per fer tots els pasos de canvi de seu un cop iniciat, per la qual cosa encara està per veure si alguna més acaba finalitzant el trasllat. Però el que està clar és que -en campanya electoral- el bloc del 155 utilitza unes dades que no són certes per pressionar els electors més sensibles amb la qüestió econòmica.Una altra dada oficial que desmenteix l'estratègia de la por econòmica dels partits unionistes són les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística del mes d'octubre sobre la creació d'empreses. Diu l'INE que mentre van constituir-se 1.224 societats, només van dissoldre's 115.