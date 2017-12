Crida a una encartellada popular massiva a favor de la República el 16-D

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 19:00 h

Un web ofereix una àmplia i extensa gamma de cartells per a descarregar

Redacció | Diferents col·lectius s'han organitzat a través de les xarxes socials per a convocar una macroencartellada pel pròxim dissabte 16 de desembre a les 12 del migdia. A més, s'ha estrenat un web Resistència Digital, que ofereix una àmplia i extensa gamma de cartells perquè, qui ho desitgi, n'esculli un, se l'imprimeixi i l'enganxi.

Els CDRs territorials han abraçat una proposta a les xarxes on es prepara una encartellada massiva pel dissabte 16 de desembre. Per a fer-ho, s'ha habilitat un web que ofereix tots els cartells imaginables. A més, els classifica per llengua, per color o blanc i negre i també per als més descarregats en l'apartat TOP.També ofereix trípitcs de campanya i tot el material pro-república que tothom que ho desitgi pot utilitzar amb total llibertat.