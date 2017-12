La defensa de la Generalitat per part dels funcionaris desespera la Guardia Civil

Última actualització Dijous, 14 de desembre de 2017 20:00 h

La policia espanyola no troba com es va finançar l'1-O i demana una auditoria a tots els comptes

Gerard Sesé @gerardsese | La Guardia Civil està desesperada: no se'n surt i no sap trobar el rastre de com es va aconseguir dur a terme i finançar el referèndum de l'1 d'octubre. I tot gràcies al fet que els funcionaris, malgrat la manca de govern i l'aplicació de l'article 155, estan fent mans i mànigues per a protegir les institucions catalanes.

La Guàrdia Civil està desesperada i comença a esgotar la paciència. Aquesta és la idea que es desprèn a un dels últims informes lliurats al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, ​​on deixen constància de l'"opacitat" de l'administració catalana, que no ha respost al requeriment judicial en què se'ls demanava la informació de les partides destinades a aquest fi.

La reacció de la impotència: una auditoria a tots els comptes

Davant aquesta situació, la Guardia Civil reclama que es faci una auditoria dels comptes de la Generalitat de Catalunya per la gran dificultat que estan tenint per a esbrinar les quantitats exactes amb què es va finançar el referèndum d'independència del passat 1 d'octubre. És l'única via que els queda perquè els instructors fan "constar la dificultat que comporta conèixer les quantitats veritables" que han estat emprades per a "preparar i finalment materialitzar" aquesta consulta.

Davant la impossibilitat de dur a terme una tasca tan gegantina, la policia espanyola demana que la faci "un organisme amb capacitat efectiva per a aquesta tasca" i proposa que ho faci la Intervenció General de l'Estat o el Tribunal de Comptes.

La policia segueix perduda

En el citat informe, datat el passat 20 de novembre, els agents afirmen haver determinat, només, la part del que va gastar el Govern a les campanyes publicitàries. D'un total que han previst de 2,7 milions d'euros més IVA. Però la Guardia Civil segueix perduda i no sap si aquests diners segueixen a les arques de la Generalitat o no. Antoni Molons, secretari de Difusió i Atenció a la ciutadana, ha assegurat que aquests diners han de seguir a les arques de la Generalitat i que no es van gastar. Els agents desconeixen "la certesa d'aquesta afirmació".

