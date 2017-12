C's reconeix a TV3 que l'independentisme ''ha fet coses molt bones'' per Catalunya

Redacció | El discurs per polaritzar les dues Catalunya ha caigut pel seu propi pes. El cap de llista per Lleida de Ciutadans, Jorge Soler, reconeix que el Govern de la Generalitat, liderat per independentistes, ha fet "coses molt bones".

Segons el número 1 de la llista per la província de Lleida, no és cert que l'executiu de Puigdemont, i de Mas en el seu moment, hagin treballat només per una part de Catalunya. Preguntat per la presentadora dels Matins de TV3, Lídia Heredia, Soler ha desmentit que el govern independentista ho hagi fet: "En absolut, evidentment que s'han fet coses molt bones. No es pot polaritzar entre els que ho fan tot i els que no fan res. Ciutadans no ho farà, les coses que han funcionat i funcionen. A Catalunya hi ha coses que funcionen molt bé".