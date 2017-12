Albiol compara els Mossos amb la Gestapo

També ha fet referència a la informació publicada a diversos mitjans –citant fonts de la investigació- que assegura que agents de la Unitat Central de Resposta Operativa (UCRO) dels Mossos van fer seguiments a dirigents del PP a Catalunya. "Això d’espiar els partits polítics rivals que molesten amb diners públics, ho veiem a la Gestapo, als règims totalitaris i les dictadures, però no és una pràctica normal a les democràcies”, ha afirmat.

Albiol ha recordat avui que "la policia i els Mossos d’Esquadra no estan per destruir els rivals polítics”, i ha demanat al president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, “que expliqui quan ha costat l’espionatge, perquè s’ha fet, des de quant, què es pretenia conèixer i quina era la finalitat del suposat espionatge”.



'Fakenews' de l'agència EFE



L'agència EFE, que ha filtrat el suposat cas d'espionatge, ha rebut crítiques per haver distribuït una notícia falsa sobre el fet que "el Govern hauria estudiat crear una xarxa educativa sense funcionaris". L'agència hauria interpretat una sèrie d'anotacions a l'agenda confiscada al secretari general d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Jové, sobre una reunió amb Eduard Vallory, d' Escola Nova 21, per assegurar sense proves que es tractava d'un projecte del Govern.

Segons Albiol, el suposat cas d’espionatge demostraria que s’ha actuat “sense respecte a la llei ni cap tipus de límit ètic ni control ni respecte a les persones” perquè “a l’Europa del SXXI no hi ha cap exemple de tant menyspreu a la llibertat i la democràcia com per part del govern de Puigdemont” que “no ha tingut cap tipus de mania en espiar els que significàvem una amenaça per Catalunya”.En aquest sentit, el popular no ha volgut recordar el documental de Mediapro emès el passat juliol, 'Les clavegueres d'Interior', on quedava provada la impunitat de les autoritats espanyoles que van utilitzar recursos públics per perseguir l'independentisme: nombrosos escàndols i irregularitats duts a terme pel Gobierno amb l'única voluntat de frenar l'auge sobiranista i amb seguiments que sí han estat confirmats.