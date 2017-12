Echenique dilapida amb un sol tuit l'equidistància dels comuns a favor de l'unionisme

Echenique usa l'enllaç de la notícia per afirmar que existeixen "paral·lelismes entre la direcció del Procés i la banda de Rajoy" dilapidant, d'aquesta manera, l'equidistància dels comuns a favor de l'unionisme. De fet, arriba a descriure les similituds que ell considera que tenen els independentistes amb la corrupció de l'Estat i cita "La Gürtel i el 3%", el de "tapar la corrupció i les retallades amb la bandera" i "les clavegueres d'Interior i ara la utilització dels mossos".

#1 Olotí Olot Olot 14 de desembre de 2017, 21.29 h Quina pena de projecte 15-M...

Quina pena d'esquerra...

Quina pena que s'assemblin tant a la dreta en tantes coses...

