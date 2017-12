La versió que nega el presumpte crim hispanòfob a un falangista amb tirants d'Espanya

En aquests moments fora del bar, un amic de Lanza assegura que el militant falangista "portava a la mà dreta una navalla o ganivet amb el tall blanc i d'uns 11 centímetres". I -segons ha pogut comprovar 'La Directa'- l'atestat policial recull la mateixa versió de l'acompanyant: "li va cridar a en Rodrigo que s'anessin d'allà, avisant-li que el senyor portava una arma blanca, moment en què en Rodrigo es va començar a treure la motxilla i el senyor es va ficar a l'interior del bar ". A partir d'aquí -diu la familia de Lanza- ell "va veure Víctor Laínez amb una navalla, li va donar una patada per evitar la punyalada, però com que Víctor Laínez no es va aturar, en Rodrigo va decidir donar-li amb el puny".



Per últim, sobre l'"objecte contundent" amb el qual molts mitjans han assegurat que Rodrigo Lanza va colpejar Laínez no es té cap constància, excepte a l'informe mèdic del falangista. Els testimonis presencials no l'anomenen en cap moment i -tot i que va haver deu minuts en que l'escenari dels fets no va ser vigilat per la policia- tampoc ha aparegut enlloc, així com l'arma blanca.



En un comunicat en que expressen "respecte pel dolor de la família del mort", l'entorn de Rodrigo Lanza denuncia que "a causa de les informacions no contrastades, familiars, amics i entorn hem rebut innumerables pressions i amenaces". De fet, la seva mare ha estat blanc d'agressions escrites greus al seu compte de Twitter i el jove jutjat mediàticament abans que es resolgui el judici. Els familiars i amics de Lanza, amb tot, no perden l'esperança de tenir "l'oportunitat d'una defensa justa".

Pel que fa als tirants amb la bandera espanyola -que la majoria de mitjans han apuntat com el motiu de la trifulga- els acompanyants de Rodrigo Lanza aquella nit han assegurat que, durant tot l'enfrontament, Laínez duia una jaqueta negra que no deixava veure si portava o no tirants amb els colors espanyols. D'altra banda, diuen des de 'La Directa', que un client del bar va explicar a la policia en el seu testimoni que "la víctima portava els tirants amb la bandera d'Espanya i quan l'atenien els seus companys van veure que en el seu mòbil portava l'àguila del règim de Franco".I aquesta no és l'única informació publicada pels mitjans de comunicació com a certa, quan podria no ser-ho. Pocs periodistes han explicat que un dels nois que era amb Lanza al bar ha dit a les forces de seguretat que Laínez va insultar-lo per ser de nacionalitat xilena -"cridant-li alguna cosa així com 'puto sudaka' i que es tornés al seu país"- després que l'acusat li digués "que no li agradava que hi hagués persones d'ideologia neonazi en aquest barri". Quan el grup de Lanza va abandonar el local, segons explica l'amo del bar, el falangista "va marxar al seu darrere, sortint al carrer tots ells" i ambdós van tornar a entrar poc després, Laínez primer i Lanza al darrere.