Nuet: ''Estem més lluny del 155 que de la DUI''

Última actualització Divendres, 15 de desembre de 2017 05:05 h

Insisteix en la idea de crear un govern transversal que representi el catalanisme d'esquerres

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El número cinc de Catalunya en Comú-Podem, Joan Josep Nuet, assegura que "un de cada tres militants de la seva formació és independentista". En aquest sentit, apunta, en una entrevista a revistamirall.com, la necessitat d'abordar un període nou que, "sense renunciar a la voluntat de la sobirania, porti un període de més estabilitat" i on les polítiques socials estiguin al centre.

En aquest sentit, l'exmembre de la Mesa del Parlament reconeix que el context polític actual és molt complex. Però remarca la urgència de seure a taula amb forces com el PSC i ERC perquè, si es fa d'aquí a 3 mesos o un any, assegura, "estarem en pitjors condicions". "El PP li agrada això del 155", sentencia.

Nuet proposa "un govern transversal on hi hagi independentistes i no independentistes. La clau serà no pensar tant en partits i candidats. Primer, posarem l'energia en el contingut", remarca.



Després del 21-D



D'altra banda, Nuet diu que, segurament, la formació serà "decisiva" després del 21-D. I afirma que s'estan preparant per això. "Ens estem mentalitzant en una possible situació de pressió que segurament viurem. En aquest sentit, "no defugim d'aquesta responsabilitat", sentencia.



Querella contra la Mesa



Nuet assegura que el procediment judicial contra el procés independentista és un judici polític. "Volen marcar un precedent per jutjar com a rebel·lió qualsevol acte en contra del règim del 78".



"Som 22 persones sota el paraigua del TS que ens acusa de desobediència, prevaricació, malversació de caudals públics, sedició i rebel·lió", recorda Nuet.



Rebat l'equidistància



"No ens sentim equidistants i ho combatem", reitera Nuet, que afirma que se senten "molt més lluny del 155 que de la DUI".



Tot i això, titlla la DUI "d'acció equivocada" perquè ha trencat molts ponts a Espanya i a Europa amb gent que "vol que els catalans decideixin però no estan d'acord amb la unilateralitat".



Dificultats prèvies a la campanya



El número cinc per Barcelona afirma que han abordat la campanya "amb dificultats" perquè la formació que "ha de superar" CSQP encara s'està coent. Tanmateix, reconeix que li hagués agradat tenir més temps i confirma que la crisi de Podem els ha salpicat. Tot i això, creu que s'anirà estabilitzant i aniran guanyant força organitzativa.

Notícies relacionades