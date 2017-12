Així interpreten els mitjans les últimes enquestes

Nostradamus Barcelona Barcelona

15 de desembre de 2017, 10.26 h

Pura i simplement propaganda de guerra per desmoralitzar la població i desincentivar el vot independentista. No en tenen prou amb manipular la campanya impedint que hi hagi candidats que puguin ser presents en mítings, perquè són a la presó o l'exili. Ni cas.