La Diputació de Barcelona impulsa un pressupost de 947 milions d’euros per fomentar les polítiques socials i la cohesió ciutadana

Última actualització Divendres, 22 de desembre de 2017 05:00 h

La Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost de 947,3 milions d’euros de la corporació i dels organismes autònoms, societats mercantils i consorcis que en depenen.

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Els comptes per al 2018 han augmentat un 1,12% respecte el 2017 i, tenen com a principals eixos les polítiques d’atenció a les persones, el territori i l’aposta pel desenvolupament econòmic. També es garanteix la prestació de serveis municipals de qualitat i dona suport a la inversió per enfortir la suficiència financera dels municipis de la demarcació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el suport directe a les entitats locals i rebran 272,27 milions d’euros © Òscar Ferrer | Diputació de Barcelona Comparteix Tweet

URL curta



En l’àmbit de l’atenció a les persones, la corporació tornarà a impulsar el Pla de xoc contra la pobresa, dotat amb 15 milions d’euros, i continuarà apostant per ampliar i millorar programes com el Servei Local de Teleassistència, amb una dotació de 5,82 milions d’euros. A més també continuarà donant suport al transport escolar (6 milions d’euros) i a les escoles bressol (24,8 milions d’euros), mitjançant les beques d’escolarització i el suport financer.D’altra banda, i amb la voluntat de facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible i de connectar tot el territori, la Diputació destinarà 50,8 milions d’euros a la millora de les carreteres locals. Al llarg de l’any que ve, la Diputació de Barcelona també promourà el programa d’arranjament d’habitatges (2 milions d’euros), els plans de prevenció d’incendis forestals (8,85 milions), les actuacions d’abastament d’aigua (4 milions) i l’aposta per les energies provinents de fonts renovables (1,5 milions). També invertirà en programes de trams urbans (2,5 milions) i cartografia municipal (2,31 milions).De cara al 2018, la Diputació manté l’aposta ferma pel desenvolupament econòmic, que, amb una partida de 70,8 milions d’euros, impulsa prioritàriament l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació. Mostra d’això és el Pla de modernització de polígons, presentat aquest any, i que té l’objectiu de modernitzar els polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores.En paral·lel a aquests eixos temàtics, la Diputació de Barcelona també potencia, un any més, el suport directe a les entitats locals, que durant el 2018 rebran 272,27 milions d’euros, entre les transferències corrents i les de capital.D’aquests, 199,2 milions d’euros estan consignats al Pla de Xarxa de Governs Locals, a través del Catàleg de Serveis, les Meses de Concertació i els Programes complementaris. Pel seu pes en el conjunt del pressupost i per l'abast territorial que té, aquest projecte continuarà sent, un any més, el principal instrument de concertació i cooperació amb els ens locals.