Anonymous reverlarà el finançament de C's abans del 21-D

Hola @CiudadanosCs , aún queda mucha información por desvelar, cerrando cuentas no conseguiréis callarnos.

Anonymous continua així la seva campanya en defensa de Catalunya. Cal recordar que els 'hackers' els dies següents al referèndum van tancar webs com la del Tribunal Constitucional (TC), el PP, la Fundació Francisco Franco i els ministeris d'Economia, Justícia i Foment.

Mercadona financió a @CiudadanosCs en Com Valenciana. Un excandidata por Benicasim lo avisó.

Tanmateix hauria estat finançat per la família Kaczynski (entre 250.000 i 300.000 euros), i fins i tot per l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, "amb diners del club".

El 19 de Diciembre a las 22h daremos información crucial sobre @Albert_Rivera y @CiudadanosCs . No perdonamos, no olvidamos, espéranos.

Aquest dijous al vespre, el grup de 'hackers' ha informat que donarà informació sobre el finançament de C's l'últim dia de campanya, el 19 de desembre, a les 22.00. "No perdonem, no oblidem, esperem", adverteix 'Anonymous'.

L'organització 'Anonymous' no cessa els seus ciberatacs contra el bloc del 155 i l'Estat i en defensa de Catalunya. Fa pocs dies, el grup va informar que havia hackejat Indra, l'empresa que farà el recompte del 21-D.

