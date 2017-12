Què farà Arrimadas si guanya les eleccions?

Última actualització Divendres, 15 de desembre de 2017 10:30 h

"El 155 en principi decau" després de les eleccions, segons la líder de Ciutadans a Catalunya

A.S. | "Reconciliació catalana". Aquest és l'objectiu principal de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas. "Si jo sóc presidenta, representaré i respectaré a tot Catalunya", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres. "Dir la veritat per no generar més frustració. Centrar-nos en el que compartim, llistes d'espera, dades d'atur..." i ha afegit "representar als catalans on calgui".

"Nosaltres no sumem al govern d'Espanya. El 155 era una mesura necessària per convocar eleccions a Catalunya perquè si no Puigdemont encara estaria fent fora més empreses", ha exposat Arrimadas.

Preguntada pel futur del 155, la cap de llista per Ciutadans ha subratllat que "el 155 en principi decau" després de les eleccions, però no ho ha pogut assegurar. "El 155 era una exigència de Cs per convocar eleccions i posar les urnes". "Si governen les forces independentistes, marxaran més empreses, hi haurà més fractura social i continuarà aquest procés que és un malson". Arrimadas ha detallat que "la data de caducitat del procés i del 155 pot acabar el mateix dia 21".



Els referèndums

El que ha quedat clar però és que Arrimadas no donarà la independència si és presidenta. "No promouré mai un referèndum d'aquestes característiques ni de sortida de la Unió Europea". "Ara sembla que la UE és fatxa i dolenta però nosaltres no ho compartim. Aquesta UE és el millor projecte polític on podem encabir als nostres ciutadans".

"Respecte, dir la veritat i centrar-se en polítiques socials". Aquestes són les propostes amb les que els independentistes s'hauran de conformar si el dia 21, Arrimadas guanya les eleccions.

