Iceta: ''Sort que tenim Rajoy de president del Gobierno''

Assegura que la proposta sobre els indults és prematura

Redacció | El candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC, Miquel Iceta, ha culpat l'independentisme de l'aplicació del 155. En aquest sentit, ha constatat que "el bloc del 155 l'han acabat configurant els sobiranistes". I en responsabilitza, sobretot, al president Carles Puigdemont. D'altra banda, el socialista idolatra Rajoy i afirma "sort que el tenim a ell i no a altres dirigents del PP".

El socialista ha reconegut que l'independentisme "no acabarà" però ha volgut garantir que "no serà la força dominant" a Catalunya. En aquest sentit, ha apostat per donar resposta als anhels de part d'aquells que no eren independentistes i ho són perquè les seves demandes "no han rebut suficient atenció".

Idolatra a Rajoy

Iceta ha afirmat que si esdevé president de la Generalitat, oferirà a Rajoy que la pròxima reunió de la Conferència de Presidents se celebri al Palau de la Generalitat.

D'altra banda, ha dit que sort que el president del govern espanyol és Rajoy. "Sort que tenim Rajoy i no tenim Aznar, sort que tenim Rajoy i no altres dirigents del PP", ha declarat durant un col·loqui al Fòrum Europa Tribuna Catalunya aquest divendres al matí.

Recula amb els indults

El candidat del PSC ha assegurat que la seva proposta d'indults per als polítics sobiranistes que siguin condemnats és "sens dubte" una iniciativa "prematura". Tot i això, ha mantingut que es compromet a "prendre totes les decisions i emprendre totes les iniciatives que afavoreixin la reconciliació entre catalans".

"Prefereixo equivocar-me trobant la reconciliació, que encertar mantenint les ferides obertes", ha declarat el candidat socialista.

Després del 21-D

D'altra banda, ha explicat que té identificats polítics independentistes que estarien disposats a negociar amb ell després del 21-D. De fet, ha assegurat que alguns d'ells li havien dit en privat que "pretenien la negociació i pensaven que aixecant la reivindicació al límit màxim l'afavoririen".

Malgrat això, s'ha mostrat convençut que cap dirigent independentista parlarà en aquests termes abans de les eleccions i ha constatat la distància entre el discurs privat i el públic en la política.

