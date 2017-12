Un nou organisme internacional despulla la corrupció de l'Estat

La proposta de repetició de les eleccions per part del CSD va sorgir arran de les escoltes telefòniques difoses en el marc de la investigació de l'Operació Soule que ha forçat la suspensió del president de la RFEF, Ángel María Villar i que l'ha portat a la presó.

La missiva adverteix de les possibles sancions d'aquesta mala praxi, com la de deixar La Roja fora del mundial de futbol de Rússia d'aquest estiu. Posa d'exemple la proposta de repetir les eleccions que es van celebrar el passat mes de maig a petició del Consejo Superior de Deportes (CSD). En aquest sentit, la màxima institució del futbol internacional considera que està en risc l'autonomia de la Federació i suposa una greu vulneració dels estatuts.

Segons han publicat diferents mitjans estatals, la FIFA ha denunciat la falta de separació de poders a l'Estat per la ingerència de l'executiu de Mariano Rajoy en la presa de decisió sobre qui ha de substituir Angel Maria Villar al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

