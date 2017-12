[Vídeo] Richard Gere reviu l'esperit del 'Bienvenido, Mister Marshall' al Senat espanyol

L'actor nord-americà Richard Gere ha revolucionat el Senat aquest dijous on, segons el 3/24, havia acudit per participar en una trobada sobre la situació de persones sense sostre. Després que ell demanés a tots els grups parlamentaris un compromís per no deixar "cap persona" al carrer, diversos senadors han aprofitat la seva visita per fer-se selfies amb l'actor.Fins i tot ell mateix ha intentat posar ordre davant l'actitut dels polítics espanyols que, entre corredisses i crits, quasi no el deixaven marxar. Fins i tot han ignorat l'alerta per anar a votar per tal de retratar-se una vegada més amb Gere.