[Àudio] Una unionista insta Rufián a ''aprendre a conviure'' al crit de ''fill de puta''

El diputat d'ERC denuncia amenaces greus a través de la xarxa

Redacció| El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha denunciat via Twitter les amenaces d'una usuària de perfil unionista, que l'amenaça i insulta amb expressions com "ets un asqueròs" o "vés a la merda, fill de puta". "Però seràs fastigós, aprèn a conviure fill de puta, desgraciat, malparit", diu en uns àudios que -segons assegura Rufián- "porta mesos" enviant-li a Facebook. El republicà també denuncia altres publicacions en diverses xarxes socials on l'increpa amb frases com "nascut d'espanyols [...] i als que són catalans de veritat els estàs portant a la merda".





Os presento a Janet Estrada. Lleva meses enviándome audios a facebook y es muy maja. Estos son sus hits. pic.twitter.com/WRvlushshJ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de desembre de 2017

L'unionista també amenaça greument Rufián -"estàs mort fastigós de merda, perquè de veritat no pintes res"- i el repta a denunciar-la perquè "algun dia sortiré de la presó, però no et quedaràs tranquil·let". "Sé qui ets a Badalona", escriu en una de les seves publicacions.L'usuària acusa també el diputat de "tenir odi a dins", quan ella mateixa es dirigeix a Rufián amb les paraules "fastigós, desgraciat, t'odio fill de puta". Però no s'atura i també insulta -"gilipolles com tu"- als votants d'Esquerra Republicana de Catalunya.Després que el Ministeri de l’Interior espanyol obrís un apartat web en que animava a denunciar els catalans sospitosos de "delictes d’odi", està per veure si hi haurà alguna reacció després que el diputat d'ERC hagi condemnat públicament a la xarxa aquesta usuària.