Així intenta el Gobierno esborrar el pas de Puigdemont per la Generalitat

Última actualització Divendres, 15 de desembre de 2017 19:25 h

Vol propinar al Govern l'estocada final del 155

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Amb una quitança de 7.000 euros vol el Gobierno de Mariano Rajoy esborrar el pas dels dirigents polítics del procés per la Generalitat la darrera legislatura, entre ells Carles Puigdemont. És la quantitat que, segons ha avançat 'El Confidencial', estima la Generalitat de Catalunya que han de rebre com a quitança -per conceptes com les pagues extres o les vacances- després de ser destituïts per l'aplicació de l'article 155. La xifra està pendent d'una darrera revisió i per això encara no els ha estat abonada.

En un intent d'humiliar encara més el president legítim de Catalunya, l'Estat vol presentar la liquidació de la nòmina de Puigdemont com l'última estocada per fer-lo fora del Palau de la Generalitat, empès per Rajoy en contra de la voluntat de milions de catalans. Ara, el candidat de 'Junts per Catalunya' haurà de decidir si accepta o no els calers, per la qual cosa cal recordar que -a l'octubre- va rebutjar al sou a que tenen accés tots els expresidents de la Generalitat (uns 112.000 euros anuals) per considerar-se encara president de Catalunya.En els propers dies, Hisenda efectuarà el pagament, on haurien d'incloure's les vacances pendents de Puigdemont. Precisament això ha provocat l'endarreriment del departament de Cristóbal Montoro, que ha hagut d'investigar si havia o no de pagar-li al president l'estiu previ a l'1 d'octubre en que -òbviament- no va poder fer vacances.En la mateixa situació que ell, en aquest sentit, es troben també la resta de membres del Govern i els seus assessors i càrrecs de confiança, també fulminats dels seus llocs de treball pel 155. Alguns d'ells, però, han iniciat accions legals per recuperar-los.