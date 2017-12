Una associació de jutges publica un poema masclista a una revista

Última actualització Divendres, 15 de desembre de 2017 18:40 h

Vincula la carrera política d'Irene Montero a la "inquieta bragueta" de Pablo Iglesias

Redacció | El procés català ha posat de manifest que la justícia espanyola no és igual per a tothom. La parcialitat dels jutges va tornar a demostrar-se ara fa dos dies quan el directe!cat destapava les passions ultres per la pàtria espanyola d'un dels jutges que haurà de dur la causa sobre l'1-O. Però aquests tics de temps passats no només denoten fervor per "la grande y libre" sinó també per velles maneres de tractar les dones.

L'associació de jutges Francisco de Vitoria publica una revista mensual de contingut afí i d'interès per al seu gremi. L'últim número incloïa un poema titolat 'De monjas a diputadas' firmat per un tal 'El Guardabosques de Valsain' on s'insinua que les parlamentàries de Podemos Irene Montero i Tania Sánchez s'han pogut beneficiar d'"la inquieta bragueta" del líder de la formació estatge, Pablo Iglesias, per a fer carrera política.





L'associació de jutges espanyola ha demanat disculpes i ha assegurat que es va tractar d'un error en la revisió de continguts.



El poema en qüestió apareix publicat juntament amb una foto de la diputada Irene Montero i consta de tres paràgrafs en què de forma satírica es fa referència a la relació sentimental que la diputada va mantenir amb el seu company de files.L'associació de jutges espanyola ha demanat disculpes i ha assegurat que es va tractar d'un error en la revisió de continguts.

