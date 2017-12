L'enginyosa metàfora russa de JxCat per retratar els 3 candidats del 155

Última actualització Divendres, 15 de desembre de 2017 19:40 h

Els converteix en 3 Matrioixques

Gerard Sesé @gerardsese | La campanya electoral s'intensifica a menys d'una setmana pel 21-D. La contundència i l'originalitat són dos valors a l'alça en uns moments on les xarxes i l'impacte visual primen davant de les velles i cansades oratòries per a explicar idees. Un exemple d'aquest concepte modern per a transmetre idees és el que s'ha empescat Junts per Catalunya per a retratar els candidats unionistes.

Una de les últimes piulades de Junts per Catalunya ha estat una fotografia on es poden veure els tres candidats declaradament i desacomplexadament unionistes i constitucionalistes (ja que Catalunya manté una equidistància fal·laç) com si fossin nines russes, les conegudes Matrioixques.

La gràcia i conegut joc d'aquestes nines és que són de fusta i buides per dins. D'aquesta manera, al seu interior, poden albergar més nines. És per això que han retratat d'aquesta manera Miquel Iceta, com la gran Matrioixca, on dins seu hi ha Ciudadanos amb Inés Arrimadas. Però és que darrere les intencions del partit taronja s'hi amaguen les del PP, i és per això que Mariano Rajoy és la Matrioixca més petita, la que duu bigoti, i per tant no pot tenir més éssers a la panxa.

Una manera enginyosa per a recordar a l'electorat que qualsevol d'aquests res vots és votar el mateix: la devastació absoluta de Catalunya.





