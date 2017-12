[Primícia] El Gobierno utilitza el 155 per premiar econòmicament Foment amb diners de la Generalitat

Última actualització Divendres, 15 de desembre de 2017 20:25 h

Gerard Sesé @gerardsese | El consell de Ministres que s'ha celebrat avui divendres ha acordat unes mesures d'escàndol tenint en compte la situació que viu Catalunya amb l'aplicació de l'article 155. Amb les institucions catalanes intervingudes, el Gobierno del Partit popular ha aprofitat per saquejar els comptes catalans i, tal vegada, premiar aquells que han donat suport al bloc unionista.

El web de La Moncloa publica avui els acords que s'han dut a terme durant el consell de Ministres. Una de les coses que més ha cridat l'atenció i ha passat totalment desapercebuda pels mitjans ha estat que el Consell ha autoritzat al Ministeri de Treball atorgar subvencions "excloses de concurrència pública" a les entitats de Foment del Treball Nacional, amb un import de 919.000 euros, i una altra a la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), amb import de 360.000 euros, en "concepte de participació institucional dels agents socials per a l'any 2017".

L'autorització es realitza d'acord amb les competències assumides pel Govern en el Reial Decret del 27 d'octubre de 2017 gràcies a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya amb la votació aprovada al Ple del Senat, del 27 d'octubre de 2017.

Afins als unionistes

Cal recordar que Foment del Treball ha fet constants declaracions a favor de la unitat d'Espanya i en contra del procés català així com inflar la por sobre "la fuga" d'empreses amb el canvi de seu social. Una posició que ara es veuria recompensada.

D'altra banda la FEPIME també rep les gràcies per part del Gobierno per haver declarat fa pocs dies que el govern que surti del 21-D "ha de ser "estable, ha de completar una legislatura de quatre anys i ha de treballar des del respecte a la legalitat per "recuperar un entorn de seguretat jurídica i d'estabilitat".

