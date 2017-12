Xavier Milian (CUP): ''ERC i JxCAT estan vacil·lant''

"El 21 de desembre la gent ha de saber què vota, això per començar. ERC i JxCAT estan vacil·lant", ha explicat el candidat de la CUP per Tarragona Xavier Milian en una entrevista a Revista Mirall . "De vegades diuen A i altres diuen B. Nosaltres sempre diem A".

Milian ha assegurat que aquest fet "implica que el 21 de desembre, si hi ha una majoria a favor de tirar endavant la República i procés constituent, nosaltres hi donarem suport". El 'cupaire' ha subratllat que a la CUP li "és igual qui hi hagi, si Puigdemont o Junqueras". "Nosaltres el que volem és una majoria que ens permeti tirar endavant això".

Ara bé, el candidat de la CUP per Tarragona ha volgut deixar clar que "si a la majoria hi hagués més partits d'esquerres que de dretes seria molt més fàcil". Tot i això, ha reconegut que "la política de pactes és i serà d'acord amb un projecte i hem de ser clars de quin volem".

Ultimàtum als Comuns

"Els Comuns, tot i ser de tradició revolucionària, no entenen que quan ets equidistant es dóna suport explícit a qui té més poder", ha exposat. "No pots ser equidistant entre un Estat i una regió. Ho pots ser entre dos iguals però no entre opressió i reprimit".

"Els Comuns hauran de decidir que és el que prefereixen: si quedar-se amb la monarquia borbònica i l'autocràcia de la UE o vol una República social amb majoria social que permeti avançar" i ha afegit que "si donen suport al procés constituent, ERC, Comuns i CUP tindríem una majoria àmplia per apostar per polítiques socials i construir República".

"Nosaltres veiem que de nou, igual que el 27 de setembre, és l'única garantia que no hi haurà marxa enrere cap a l'autonomisme", ha recalcat. Milian ha titllat de solucions inexistents una tercera via o un referèndum pactat: "La desobediència és l'única via per marxar, optem per la via unilateral".