[Fotos] JuntsxCat, la cadira del president i el triomf independentista el 21-D

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 05:00 h

Es postulen com l'única via de retorn dels presos polítics i els exiliats, així com de victòria sobiranista als comicis

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



CRÒNICA| M.B.- Al Pavelló Municipal d’Esports de la Vall d’Hebron hi ha unes 3.000 persones i jo em paro al davant d’una cadira buida. Em costa apropar-m’hi, però esquivo els càmeres que la fotografien i penso que he d’escriure sobre aquest tros de plàstic blanc. Un objecte comú, gens extraordinari, que quasi resumeix les dues hores que passo a l’acte central de campanya de ‘Junts per Catalunya’ de cara a les eleccions més transcendentals de la història recent dels catalans. És el lloc reservat a Carles Puigdemont.





Pensadors al llarg de la història han parlat de l’objecte com alguna cosa capaç de comunicar, suscitar emocions i pensaments. I allà està, la cadira buida del president -al costat de la de Jordi Sànchez, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Toni Comín, Meritxell Serret i Jordi Cuixart-, que em parla d’exili i presos polítics a l’Europa del segle XXI. Pensadors al llarg de la història han parlat de l’objecte com alguna cosa capaç de comunicar, suscitar emocions i pensaments. I allà està, la cadira buida del president -al costat de la de Jordi Sànchez, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Toni Comín, Meritxell Serret i Jordi Cuixart-, que em parla d’exili i presos polítics a l’Europa del segle XXI.









És aquest, el punt de partida de la candidatura de Carles Puigdemont, que ha assenyalat al seu acte més mediàtic el president com l’única garantia per una majoria independentista a les urnes, l’alliberament dels empresonats i el retorn a Catalunya del Govern exiliat. Ell, ha tornat a aparèixer en pantalla per denunciar “l'atac desmesurat i violent de l'Estat” des de Brussel·les, mentre la seva esposa seia al costat d’una cadira buida.

"Podem anar a votar amb dues mentalitats: d’autonomia derrotada, vençuda i resignada o d’Estat", ha dit per després recordar els que no han tingut l’oportunitat d’ocupar els seus seients als actes de campanya. I ha emplaçat la ciutadania a aixecar-se per “seguir construint la República" en “una segona volta de l’1 d’octubre” .

El retorn de Jordi Sànchez