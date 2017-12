[Àudio] Jordi Sànchez des de la presó: ''Iceta, Arrimadas i Albiol són els tontos útils de Rajoy"

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 09:55 h

"L'única victòria que Rajoy no podrà amagar ni manipular és la del president Puigdemont"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El candidat número dos de la llista de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha intervingut en l'acte central de la campanya amb un missatge gravat d'àudio. L'expresident de l'ANC ha assegurat que l'únic "adversari polític" en les eleccions del 21-D no són ni els candidats de Cs, PSC i PPC, Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol -respectivament-, sinó el president espanyol, Mariano Rajoy. Segons ha afirmat Sànchez aquest divendres al vespre, "l'única victòria que Rajoy no podrà amagar ni manipular és la del president Puigdemont", unes paraules que s'ha endut una gran ovació al pavelló d'esports de la Vall d'Hebron, ple amb més de 3.000 persones. El número dos de JxCat, empresonat a Estremera des de fa dos mesos, ha demanat que "no es doni l'esquena" a Puigdemont, i ha exigit a Rajoy que tregui "les seves mans brutes" del Govern de la Generalitat.

En la primera intervenció de Sànchez en campanya, l'expresident de l'ANC ha demanat el vot per JxCat perquè la victòria de la llista de Puigdemont -segons ell- permetrà que Catalunya "avanci". Tal i com ha asseverat, que JxCat s'imposi el 21-D "és a tocar dels dits". Des de la presó, Sànchez ha constatat que si aquesta candidatura guanya buscarà "acords" per governar en benefici de tothom, i perquè Catalunya sigui independent. "Si guanyem em comprometo a seguir treballant per fer que aquest país sigui just, pròsper, solidari i lliure, el vot per JxCat és el de la nostra dignitat com a país", ha conclòs.

El públic que ha omplert el pavelló de la Vall d'Hebron ha esclatat en aplaudiments, en escoltar les primeres paraules de Sànchez des que és empresonat. A banda dels candidats de JxCat i l'equip de campanya, inclosos els consellers destituïts Jordi Turull i Josep Rull -a l'escenari-, a primera fila hi havia la direcció del PDeCAT, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la consellera també destituïda Meritxell Borràs, a més de l'expresident del grup parlamentari de JxSí Lluís Corominas.

Puigdemont afirma que la victòria de JxCat garantirà l'alliberament dels presos i el retorn del Govern a l'"exili"



El cap de llista demana en l'acte central de la candidatura que l'independentisme voti en clau de país i no de partit per restituir l'executiu "legítim" i plantar cara a Rajoy i al 155.



La candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) ha exhibit múscul en l'acte central de la campanya de les eleccions del 21-D. En un míting que ha omplert amb més de 3.000 persones el pavelló d'esports de la Vall d'Hebron, aquest divendres al vespre, el seu cap de llista, Carles Puigdemont, ha afirmat que la victòria de JxCat garantirà l'alliberament dels presos i el retorn del Govern que és amb ell a l'"exili". En un missatge en directe des de Brussel·les, el president destituït ha volgut retornar la "confiança" que ha rebut del "poble" des de la Generalitat, i ha insistit que el 21-D és la "segona volta" del referèndum de l'1-O. A més, Puigdemont ha demanat el vot de tot l'independentisme perquè el 21-D cal votar en clau de país i no de partits, segons ha argumentat, amb l'objectiu de restituir l'executiu "legítim" i plantar cara al president espanyol, Mariano Rajoy, i al 155. "Votar en clau de partit és legítim però ens desvia del que està en joc aquestes eleccions", ha argumentat.

Missatge de Forn

La dona de Forn ha llegit unes paraules del conseller, que ha enviat tres missatges: es manté "ferm i serè", està convençut que JxCat guanyarà les eleccions, i que la "força" per recuperar la democràcia i la justícia són la "pau i el diàleg". A continuació, Pujol ha insistit que el president no és cap "putxinel·li de Madrid", i Artadi ha reiterat que el 21-D cal dir a l'Estat i a tot el món que "a Catalunya hi ha democràcia i llibertat".

Si dalt de l'escenari hi havia la gran majoria dels candidats de JxCat, la primera fila ha comptat amb la presència de la cúpula del PDeCAT, amb Artur Mas, Neus Munté, Marta Pascal i David Bonvehí, i la consellera destituïda Meritxell Borràs. També hi havia l'exalcalde Xavier Trias i l'expresident parlamentari de JxSí Lluís Corominas, així com la dona de Puigdemont, Marcela Topor, o la parella de Jordi Turull.





@jordialapreso: "Demano el vot per #JuntsXCat. Si guanyem, treballaré incansablement i pacíficament com fins ara per aconseguir un país socialment just, econòmicament pròsper i solidari i nacionalment lliure. Si algú dubta, que pensi en Brussel·les o en la presó”#JuntsXCAT pic.twitter.com/fzC5TYkixa — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) 15 de desembre de 2017

Notícies relacionades