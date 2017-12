Victòria aclaparadora i incontestable dels independentistes segons Twitter

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 12:00 h

Les xarxes tenen una forta mobilització sobiranista

6 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Moltes enquestes fetes des de la Meseta asseguren que les eleccions del 21-D estan molt renyides entre Esquerra i Ciudadanos. Segons aquestes dades fetes a través d'entrevistes telefòniques, el sobiranisme ha de suar la cancel·lada ja no només per a aconseguir el 50+1 per cent sinó per a obtenir una de les tres forces com la més votada. Però... si miréssim què passa a les xarxes quin resultat tindríem?

Comparteix Tweet

URL curta



Golejada independentista



El partit més votat seria JuntsXCat, amb 33 escons en total, seguit d'ERC amb 29 i la CUP amb 28. El PSC obtindria 18 diputats; Ciudadanos 11, els comuns 10 i el PP 6.

Notícies relacionades

Cada vegada més les xarxes són un reflex més fidedigne de la societat. Encara estem lluny, però, per a poder usar el món 2.0 (aquell d'Internet on els usuaris són els que ofereixen contingut) per a realitzar estadístiques que representin la població en el seu conjunt.De totes maneres, la signatura PiperLab , que es dedica al tractament i l'anàlisi de dades, ha fet aquest estudi pel diari Expansión.com per veure com quedaria el Parlament de Catalunya si es mesurés el nombre de mencions als comptes oficials dels partits al Twitter fets a més de 5,2 milions de comentaris a la xarxa social.