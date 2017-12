Aquelarre unionista de Manuel Valls al costat del PP a Barcelona

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 11:00 h

"Catalunya sense Espanya no és Catalunya”

ACN Barcelona .- L’exprimer ministre francès Manuel Valls ha expressat aquest dissabte a un cafè-col·loqui del PPC el seu suport als partits constitucionalistes en defensa, ha dit, de la “democràcia” i els “valors” europeus. L’exprimer ministre francès diu que ell també hagués aplicat el 155 i assegura que Espanya “no és una dictadura” en un acte amb una constant i llarga enumeració de frases unionistes.

La germana de Valls, exaltada

En dues ocasions, la germana de Valls, Giovanna Valls, ha retret a l'exprimer ministre francès la seva actitud contra Catalunya. Fins i tot, arribava a citar el seu avi, l'Avi Magí, quan Valls va donar suport a aplicar l'article 155.

Valls ha advertit que “Catalunya sense Espanya no és Catalunya” i s’ha mostrat convençut que juntes “Espanya i Catalunya seran més fortes a Europa”. Segons Valls, “la societat catalana està dividida per culpa de l’independentisme” i cal que els dirigents europeus “estiguin al costat dels que pensen que el destí de Catalunya sempre ha estat una identitat forta dins d’Espanya i Europa”. Espanya, segons Valls “no és una dictadura” i el govern espanyol i el Senat “no són franquistes”, i si a França s’hagués produït un procés semblant al de Catalunya, ha dit, ell hagués “fet el mateix” que Mariano Rajoy. “Espanya té una constitució que és de les més democràtiques a Europa i el Món, i en una democràcia hi ha regles”, ha sentenciat.